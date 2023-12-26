Olimpiyatlarda favoriyiz

Voleybol Ülkesi Türkiye özel oturumunda konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, dünyada ve Avrupa'da eşsiz bir başarı elde ettiklerini ve hiçbir ülkeye nasip olmayan bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi. Üstündağ,Voleybolun temeli sağlam, emin ellerde.diye konuştu.P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı, "Voleybolun 20 yıldır destekçisiyiz. Takımla inanç birliği içinde olmak önemli. Başarıda da başarısızlıkta da desteğe devam etmeliyiz" dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeriise, "Türk kadın voleybolu dünyada bir numara. En yakın rakibe 39 puan fark atmış durumdayız. Dünyanın gözü bizim üstümüzde. Paris'te bunun tadını çıkaracağız. Bütün ülkeler bizi yenmek istiyor ama biz bütün kupalara talibiz" şeklinde konuştu.