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Giriş Tarihi: 26.12.2023

Olimpiyatlarda favoriyiz

Olimpiyatlarda favoriyiz

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, “Hayallerimiz, hedeflerimiz bitmez. Altyapımız sağlam. Olimpiyatlarda madalya beklentisi yüksek. Favori biziz” dedi

Voleybol Ülkesi Türkiye özel oturumunda konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, dünyada ve Avrupa'da eşsiz bir başarı elde ettiklerini ve hiçbir ülkeye nasip olmayan bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi. Üstündağ, "Bütün takımları yenerek şampiyon olduk. Avrupa'da zirvede yer aldık. Burada herkesin emeği var. Türk sporunu seven bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Biz spor ülkesiyiz. Hayallerimiz, hedeflerimiz bitmez. Voleybolun temeli sağlam, emin ellerde. İstanbul'da 350 olan voleybol takım sayısını yaptığımız proje ve yatırımlarla bugün 1.717'ye ulaştırdık. Olimpiyat madalyasında da beklenti çok yüksek. En favori ülke biziz" diye konuştu.

20 YILDIR EL ELE
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Voleybolun 20 yıldır destekçisiyiz. Takımla inanç birliği içinde olmak önemli. Başarıda da başarısızlıkta da desteğe devam etmeliyiz" dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ise, "Türk kadın voleybolu dünyada bir numara. En yakın rakibe 39 puan fark atmış durumdayız. Dünyanın gözü bizim üstümüzde. Paris'te bunun tadını çıkaracağız. Bütün ülkeler bizi yenmek istiyor ama biz bütün kupalara talibiz" şeklinde konuştu.

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Olimpiyatlarda favoriyiz
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