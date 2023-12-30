VakıfBank’ın pasör çaprazı Jordan Thompson, SABAH Spor'a konuştu! "Türkiye-ABD finali çılgınca olur"

Türkiye'ye yabancı değil... Daha önce F.Bahçe ve Eczacıbaşı formalarını giyen Jordan Thompson, şimdilerde VakıfBank'ın başarısı için ter döküyor. ABD'li oyuncu ile voleybolu, Türkiye'yi ve artık geri sayımına başlanan 2024 Paris Olimpiyatları'nı konuştuk. İşte 26 yaşındaki oyuncuya yönelttiğimiz sorular ve aldığımız cevaplar:

"Türkiye'de oynadığın ilk günden bu yana Türk voleybolunda nasıl bir gelişme görüyorsun? VakıfBank'ta olmak kendini nasıl hissettiriyor? Bu 3 takım da birbirinden harika takımlar tabii ki. Belki yönetimsel veya koçların çalışma biçimleri bakımından ufak değişiklikleri, farkları vardır ama üçü de birbirinden iyi takımlar. Benim burada geçirdiğim süre boyunca bu lig çok gelişti. Ben ilk geldiğimde bu ligin belki ilk 4 takımı iyiydi ama şu an baştan aşağı iyi takımlardan kurulu bir lig haline geldi."

"KAYBETTİĞİMİZ FİNAL BİZİM İÇİN DERS NİTELİĞİNDE"

- Çin'deki Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde iki Türk takımı müthiş bir mücadeleye imza attınız. Kazanan Eczacıbaşı oldu ama sizin de finale çıkmanız değerliydi. Bu sezon VakıfBank, Avrupa'da ne yapar?

"Her sezon birbirinden farklı. Bu sezona da güçlü başlamıştık ancak son maçımızda pek iyi oynayamadık. Sezon böyle bir şey. İnişler çıkışlar olabilir. Tüm sezon namağlup gitmek çok kolay bir şey değil. Biz de iyi oynamadık ve Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzda kötü bir mağlubiyet aldık. Ama kimse kaybetmek istemez, biz de istemiyoruz. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey, yenilgilerimizden ders çıkartabilmek ve biz de bunu yapıyoruz. Öğreniyoruz, bu yenilgimizden de öğrendik. Bu yolculuksa, eminim ki bu yolculuğun sonunda, sezon sonunda çok daha güçlü bir takım olacağız.



- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ABD olarak Türkiye ile final oynamak ister misin?

"Böyle bir şey olursa bu gerçekten çok çılgın bir şey olur. O gün iki takımın saha içi ve soyunma odasındaki enerjisini tahmin bile edemiyorum. Bence

inanılmaz keyifli bir oyun ortaya çıkar. Olimpiyatların en çılgın maçı olur."