21 yılda sporun yüzyılı inşa edildi

AK Parti’nin iktidarında 2002’den bu yana Türkiye’ye 14 bin 450 eser kazandırıldı. Önemli organizasyonlara ev sahipliği yapılırken kayıtlı sporcu sayısı 14 milyonun üzerine çıktı. Toplam kulüp sayısı ise 4’e katlandı
Cumhuriyetin ikinci asrına "Türkiye Yüzyılı" sloganı ile giren AK Parti, 21 yıllık iktidarında spor altyapısı için de tarihi adımlar attı. 2002'den bu yana mahallesahalarından yüzme havuzlarına kadar 81 ilefarklı branşlardan 14 bin 450 eser kazandırıldı. '43 yeni stadyum hedefi' belirleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 38'ini tamamlayarak Türk futboluna armağan etti. 2002'de 278 bin olankayıtlı sporcu sayısı ise geçen ay 14 milyonuaştı. 2002'den bu yana aralıksız yatırımlarla "Sporun Yüzyılı" inşa edilirken, o dönemde 6 bin olan kulüp sayısı, 4 katına çıkarılarak 2023 yılının ekim ayında 24 bin 425'e tırmandı.
EURO 2032'NİN KAPILARI TÜRKİYE'YE AÇILDI
Modern stadyumlar ve hızla gelişen tesis altyapısı sayesinde, 2032 yılında gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliği ilk kez Türkiye'ye verildi. Aralarında AnkaraStadyumu'nun da bulunduğu5 projenin yapımı hızla sürerken,bakanlığın önümüzdeki yıllardafarklı şehirlere yeni stadyumlarkazandırmak için de çalışmaiçinde olduğu bildirildi.
FARKLI BRANŞLARDA 110 TURNUVA GERÇEKLEŞTİ
Güçlü altyapısı ile uluslararasıorganizasyonların parmaklagösterilen ülkesi haline gelen Türkiye,geçen yıl farklı branşlarda110 turnuva ve final müsabakalarıdüzenledi. 2023'te ŞampiyonlarLigi finali, Avrupa Salon AtletizmŞampiyonası ve Avrupa ArtistikJimnastik Şampiyonasıgibi organizasyonlara kapılarınıaçan Türkiye, kusursuz evsahipliği ile ses getirdi.
81 İLDE DEV ATILIM
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, 2002-2023 yılları arasında yurt genelinde 624 yüzme havuzu ve 908 spor salonu hizmete açıldı. 119 projenin yapımı, 35 tesisin ihale süreci, 32 projenin ise arsa tahsisine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 81 ili ilmek ilmek spor tesisleriile ören Gençlik ve Spor Bakanlığı,her yaştan vatandaşın spora erişiminide en kolay halegetiriyor.