21 yılda sporun yüzyılı inşa edildi

Cumhuriyetin ikinci asrına "Türkiye Yüzyılı" sloganı ile giren AK Parti, 21 yıllık iktidarında spor altyapısı için de tarihi adımlar attı.'43 yeni stadyum hedefi' belirleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 38'ini tamamlayarak Türk futboluna armağan etti.2002'den bu yana aralıksız yatırımlarla "Sporun Yüzyılı" inşa edilirken, o dönemde 6 bin olan kulüp sayısı, 4 katına çıkarılarak 2023 yılının ekim ayında 24 bin 425'e tırmandı.Modern stadyumlar ve hızla gelişen tesis altyapısı sayesinde, 2032 yılında gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliği ilk kez Türkiye'ye verildi.2023'te ŞampiyonlarLigi finali, Avrupa Salon AtletizmŞampiyonası ve Avrupa ArtistikJimnastik Şampiyonasıgibi organizasyonlara kapılarınıaçan Türkiye, kusursuz evsahipliği ile ses getirdi.Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, 2002-2023 yılları arasında yurt genelinde 624 yüzme havuzu ve 908 spor salonu hizmete açıldı. 119 projenin yapımı, 35 tesisin ihale süreci, 32 projenin ise arsa tahsisine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.