Filistin için umut örgüsü! "Merhamet yangını dünyayı sarsın"

"MERHAMET YANGINI DÜNYAYI SARSIN..."

Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve atölye gönüllüsü olan Aynur Aydın, gönüllü bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Amigurumi tekniğiyle bir el sanatı yapıyoruz ve buna 'Zeyrek' ismini verdik. Zeyrek; Farsça'da zeki, çevik, akıl açan anlamlarına geliyor. Üstat Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey piyesinde bize dünyayı saran merhamet yangınından bahseder. Bizler de bir zeyrek yangını çıksın ve dünyayı sarsın istiyoruz. Bu çalışmada şehitlerimizin ismini yaşatmaya çalışıyoruz. İdlib ve Cerablus'taki yetimhanelere bu zeyrekleri, oradaki şehitlerimizin isimlerini yazarak gönderiyoruz. Bir çocuğumuzun yüzü gülsün, şehidimizin adıyla büyüsün istiyoruz" dedi.

"BİZİMKİ GÖNÜL İŞİ!"

Zeyrekleri büyük emekler vererek hazırladıklarını söyleyen Aynur Aydın, "Hiçbir maddi beklentimiz yok. Biz kendimize bile almıyoruz. Çünkü alacağımız bir zeyrek, bir çocuğa eksik gitmesi demek. Zeyreğe gönül veren kişinin, ne zamanki bir zeyreği olursa hikâyesi bitmiş oluyor. Zeyrek yapan kimse zeyrek istemiyor, çocuklara gitmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.