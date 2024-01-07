Filistin’e umut örgüsü!

Gençlik ve Spor Bakanlığının Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için organize ettiği Doğu Ekspresi yolculuğunda gönüllüler, amigurumi tekniğiyle şehitlerin adlarını yaşatmak için örülen bebekleri Filistinli çocuklara hediye etmek istiyor… İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı farkındalık oluşturmak isteyen gönüllüler, Türk ve Filistin bayrağıyla süsledikleri bir kompartımanı zeyrek atölyesine çevirdiler. Üzerlerinde şehitlerin isimleri yazılı olan kağıtlar, zeyreklerin kulaklarına iliştirilerek kompartımanda sergilendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve atölye gönüllüsü olan Aynur Aydın, gönüllü bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Amigurumi tekniğiyle bir el sanatı yapıyoruz ve buna 'Zeyrek' ismini verdik. Zeyrek; Farsça'da zeki, çevik, akıl açan anlamlarına geliyor. Üstat Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey piyesinde bize dünyayı saran merhamet yangınından bahseder. Bizler de bir zeyrek yangını çıksın ve dünyayı sarsın istiyoruz. Bu çalışmada şehitlerimizin ismini yaşatmaya çalışıyoruz. İdlib ve Cerablus'taki yetimhanelere bu zeyrekleri, oradaki şehitlerimizin isimlerini yazarak gönderiyoruz. Bir çocuğumuzun yüzü gülsün, şehidimizin adıyla büyüsün istiyoruz" dedi.Zeyrekleri büyük emekler vererek hazırladıklarını söyleyen Aynur Aydın, "Hiçbir maddi beklentimiz yok. Biz kendimize bile almıyoruz. Çünkü alacağımız bir zeyrek, bir çocuğa eksik gitmesi demek. Zeyreğe gönül veren kişinin, ne zamanki bir zeyreği olursa hikâyesi bitmiş oluyor. Zeyrek yapan kimse zeyrek istemiyor, çocuklara gitmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.Gönüllülerden Zeynep Salbaş da Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine verdiği imkânlardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Sadece zeyrek yapmıyoruz, Filistin'i ifade eden bazı şeyler de yapıyoruz. Karpuz, Filistin'in simgesi. Karpuzun renkleri, bayrağın renklerini temsil ettiği için karpuzlu bileklikler de yapıyoruz. Filistin'i yüreğimizde taşıdığımızı herkese gösteriyoruz."Aynur Aydın, büyük emekler vererek hazırladıkları zeyreklerle ilgili hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını vurgulayarak, "Zeyreklerimizi Suriye'deki, Cerablus'daki, Irak'taki hatta Kahramanmaraş depremlerinden sonra deprem bölgesindeki çocuklara kadar ulaştırdık. Çığ gibi büyüyen bu Zeyrekleri şimdi de Filistin'deki çocuklar için hazırlıyoruz. Ulaştırma konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın desteğini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.