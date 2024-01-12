Daniel Gordo, Türk hentbolunda "efsane" olmak istiyor

Başantrenör Gordo, göreve geldikten sonra Türkiye Hentbol Federasyonunun Ankara'daki merkezinde milli takıma yaptırdığı bir haftalık ilk kamp bölümünü AA muhabirine değerlendirdi. Kampta iki bölüm halinde 18'er kişilik kadrolarla, toplam 36 oyuncuyla çalışacaklarını aktaran İspanyol teknik adam, ilk bölümde 18 milli hentbolcuyu tanıma fırsatı bulduğunu dile getirerek. "Bu 36 kişi, daha önceki teknik ekibimizin belirlediği geniş kadromuz. Önceki hocalarımıza bu zamana kadarki emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Onların buraya kadar getirdiği takımı daha iyiye nasıl götürebileceğimizin arayışı içerisindeyiz. Bu geniş kadrodan, çalışmalarımız içinde esas milli takım kadromuzu oluşturacağız. 18 ile 21 oyuncu arasında daha yoğun bir çalışma prensibiyle ilerlemeyi planlıyorum" diye konuştu.

Milli takımda şu ana kadar yapılan çalışmaların oldukça iyi olduğunu gördüklerini aktaran Gordo, "Bazı ince ayarların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ince ayarlar yapıldığı zaman takımın dengesinin daha iyi olacağına, o aşamayı kat edebileceğimize inanıyorum. Bunun için de oyuncularımızı tarayacağız, tekrardan bir takım yapacağız. Hem teknik hem taktik hem de strateji olarak baştan bir takım kuracağız" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN HENTBOLCULARI TARAYACAĞIZ"

Bir haftadır çalıştığı hentbolcular içinde potansiyeli yüksek olan oyuncuların da bulunduğunu belirten İspanyol teknik adam, "Milli takıma çağırılan ikinci 18 hentbolcuyu da gördükten sonra ana kadro için potansiyel oyuncuları çıkaracağız. Belki de bu 36 oyuncunun haricinde şu ana kadar gözden kaçmış olan genç bir yetenek olabilir veya başka değerli oyuncularımız olabilir onları da tarayacağız. Hentbol Süper Ligi'ni de takip edeceğim, bütün değerli oyuncuları belirleyeceğiz ve esas kadromuzu bu anlayışla oluşturacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın özel turnuvalarla kendini test edeceğini ifade eden Gordo, "Önümüzdeki günlerde resmi bir müsabakamız olmasa dahi Avrupa Hentbol Federasyonunun belirlediği milli takım haftalarında ekibimiz toplanmaya devam edecek. Turnuvalar, dostluk maçları gibi organizasyonlara katılmayı veya organize etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın bu dönemde de mutlaka müsabakaları olacak" şeklinde konuştu.

"EFSANE" OLARAK ANILMAK İSTİYOR

Gelecekte Türk hentbolunda efsaneleşmiş bir teknik adam olarak anılmak istediğini belirten Gordo, "Her teknik adam büyük başarılarla anılmayı çok ister. Bunun için tabii ki bizim zamana ve sıkı bir çalışmaya ihtiyacımız var. Eğer planlarımızla hedeflerimizle istediğimiz şekilde ilerleyebilirsek, ulaşılamayacak hedef yok. Bunlar yapılamayacak şeyler değil ama bunun için gerçekten zamana ve iyi bir çalışmaya ihtiyacımız var, bunun altını çiziyorum. Eğer hedeflediğimiz şeylere ulaşırsak, Türkiye'ye hentbol adına oldukça büyük katkı yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Basketbolda "12 Dev Adam", voleybolda "Filenin Efeleri" gibi isimlendirmelerin A Milli Erkek Hentbol Takımı'na nasıl kazandırılacağına ilişkin de Gordo, şöyle konuştu:

"Bu tür efsane isimler kendiliğinden oluşmuyor. Diğer iki değerli branşımız '12 Dev Adam' ve 'Filenin Efeleri' gibi isimleri tesadüfen kazanmadılar. Çok büyük emek ve büyük çalışmalar var, bunun karşılığında bu isimler geldi. Bizim burada yapmamız gereken oyuncularımızı cesaretlendirmek, onlara hedef vermek, onları motive etmek, yönlendirmek. Hem mental olarak hem teknik olarak en büyük hedefimiz şu anda bu. Bunu gerçekleştirdikten sonra ancak ve ancak bu tarz bir nickname'in bize geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bunu biz seçmeyeceğiz, bunu hentbol seyircisi ve taraftarı seçecek ve bize koyacak. Bu uğurda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Gordo, Türk halkının spora önemli bir katkı sunduğunu belirterek, "Tabii ki diğer değerli branşlarımız futbol, basketbol, voleybol hepsi için Türk halkının çalışmalarından ötürü hem hayranlık duyuyor, hem de tebrik ediyorum. Biz de onların branşları gibi yüksek seviyede hentbolu bir gün Türkiye'de kurabileceğiz ve de bu isimler ve başarılar ülkeye gelecek." açıklamasında bulundu.