SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü transferi tamam

Savunma hattını dünya yıldızı Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Porto, Fulham ve Roma gibi talipleri olan 27 yaşındaki stoper, 2 aydır İspanya'da olan ve kendisini ikna etmeye çalışan sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin teklifine 'Evet' dedi. Kabul etme sebebinin de, EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda kendine yer bulmak için F.Bahçe'nin büyük bir fırsat olduğunu düşünmesi olduğu aktarıldı.
FORMA GİYEMEDİĞİ İÇİN AYRILMAK İSTEDİ
Bunun üzerine Fenerbahçe, Çağlar'ın kulübü Atletico Madrid'e kiralama önerisini sundu. İspanyol kulübünün de oyuncuyu satmak istediği ancak öneriye olumlu baktığı ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Çağlar bu sezon Atletico Madrid'de 9 maçta süre aldı. Forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyordu. Milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.