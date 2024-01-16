SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü transferi tamam

Savunma hattını dünya yıldızı Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Porto, Fulham ve Roma gibi talipleri olan 27 yaşındaki stoper, 2 aydır İspanya'da olan ve kendisini ikna etmeye çalışan sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin teklifine 'Evet' dedi. Kabul etme sebebinin de, EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda kendine yer bulmak için F.Bahçe'nin büyük bir fırsat olduğunu düşünmesi olduğu aktarıldı.