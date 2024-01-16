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Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:51 Son Güncelleme: 16.1.2024 10:18

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü transferi tamam

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü transferi tamam

27 yaşındaki stoperin ardından sıra kulübü Atletico Madrid’e geldi. İspanyol ekibi transfere olumlu bakıyor ancak oyuncuyu satmayı istiyor. Kiralama önerisi kabul edilirse resmi imzalar atılacak.

Savunma hattını dünya yıldızı Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Porto, Fulham ve Roma gibi talipleri olan 27 yaşındaki stoper, 2 aydır İspanya'da olan ve kendisini ikna etmeye çalışan sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin teklifine 'Evet' dedi. Kabul etme sebebinin de, EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda kendine yer bulmak için F.Bahçe'nin büyük bir fırsat olduğunu düşünmesi olduğu aktarıldı.

FORMA GİYEMEDİĞİ İÇİN AYRILMAK İSTEDİ
Bunun üzerine Fenerbahçe, Çağlar'ın kulübü Atletico Madrid'e kiralama önerisini sundu. İspanyol kulübünün de oyuncuyu satmak istediği ancak öneriye olumlu baktığı ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Çağlar bu sezon Atletico Madrid'de 9 maçta süre aldı. Forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyordu. Milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü transferi tamam
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