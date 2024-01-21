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Giriş Tarihi: 21.1.2024 12:39

Tijana Boskovic gelecek sezon da Eczacıbaşı Dynavit'te

İHA
Tijana Boskovic gelecek sezon da Eczacıbaşı Dynavit’te

Eczacıbaşı Dynavit, 9 sezondur turuncu-beyazlı formayı giyen Sırp voleybolcu Tijana Boskovic'in gelecek sezon takımda olacağını açıkladı.

Turuncu-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlk günkü hırsla, yeni hedefler için. Dünya şampiyonu, MVP, lider; 9 yıl boyunca turuncu-beyaz renklere gönül veren efsane kaptanımız, gelecek sezon da evinde yoluna devam ediyor" denildi.

2023 yılında Eczacıbaşı Dynavit formasıyla FIVB Dünya Kulüpler şampiyonluğu yaşayan ve kulübün bir sembolü haline gelen Tijana Boskovic, turuncu-beyazlı formanın başarıları için gelecek sezon da ter dökmeye devam edecek.

26 yaşındaki voleybolcu, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı. 2015-2016 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün kadrosunda yer alan Tijana, 2020-2021 sezonunda libero Simge Aköz'le birlikte takımın kaptanlık görevini de üstleniyor.

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Tijana Boskovic gelecek sezon da Eczacıbaşı Dynavit'te
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