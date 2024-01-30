Haber hattı

Futbol Federasyonu, yayın ihalesi için açıklama yaptı. Daha önce 26 Ocak'a kadar olan ihale dokümanlarının son teslim süresinin bir hafta uzatılarak 2 Şubat 2024 saat 17.00'ye alındığı kaydedilirken, "2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır" denildi. Teklif vermek için son tarihin 14 Şubat olduğunun vurgulandığı açıklamada, 29 Şubat'a kadar ihalenin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca 4 kurumun ihale dosyasını aldığı ve 4 yabancı kurumun da ihale ile ilgilendiği bildirildi., İsveç 1. Lig temsilcilerinden Hammarby forması giyen, aynı zamanda 6 sezon lacivert-beyazlı takımda oynayan Loret Sadiku'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu. 2022 Şubat'ında Türkiye'den ayrılan Sadiku, daha önce Süper Lig'de 2 sezon Mersin İdmanyurdu, 6 sezon Kasımpaşa'da olmak üzere toplamda 190 maçta sahaya çıkarken; 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.Demirspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Mavi Şimşekler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Badou Ndiaye'nin karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.Bu arada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yusuf Sarı ve Ertaç Özbir'in de takımdan ayrılacağını açıkladı.FA Cup 4. tur maçında deplasmanda Newport County ile karşılaşan ve maçı 4-2 kazanan Manchester United'da ilk kez kaleye geçen Altay Bayındır'ın performansı İngilizleri memnun etmedi. İngiliz