Haber hattı

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Giriş Tarihi: 30.1.2024

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Süper Lig yayın ihalesinde yabancı yayıncı sürprizi
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, yayın ihalesi için açıklama yaptı. Daha önce 26 Ocak'a kadar olan ihale dokümanlarının son teslim süresinin bir hafta uzatılarak 2 Şubat 2024 saat 17.00'ye alındığı kaydedilirken, "2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır" denildi. Teklif vermek için son tarihin 14 Şubat olduğunun vurgulandığı açıklamada, 29 Şubat'a kadar ihalenin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca 4 kurumun ihale dosyasını aldığı ve 4 yabancı kurumun da ihale ile ilgilendiği bildirildi.

Loret Sadiku 2 yıl sonra tekrar Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA, İsveç 1. Lig temsilcilerinden Hammarby forması giyen, aynı zamanda 6 sezon lacivert-beyazlı takımda oynayan Loret Sadiku'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu. 2022 Şubat'ında Türkiye'den ayrılan Sadiku, daha önce Süper Lig'de 2 sezon Mersin İdmanyurdu, 6 sezon Kasımpaşa'da olmak üzere toplamda 190 maçta sahaya çıkarken; 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Adana Demir'den ayrıldı Cardiff City yolcusu
ADANA Demirspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Mavi Şimşekler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Badou Ndiaye'nin karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. 33 yaşındaki futbolcunun, Erol Bulut'un çalıştırdığı İngiltere Championship takımı Cardiff City ile anlaştığı öğrenildi. Bu arada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yusuf Sarı ve Ertaç Özbir'in de takımdan ayrılacağını açıkladı.

Altay'a ilk maçında 10 üzerinden 5.5 verdiler
İNGİLTERE FA Cup 4. tur maçında deplasmanda Newport County ile karşılaşan ve maçı 4-2 kazanan Manchester United'da ilk kez kaleye geçen Altay Bayındır'ın performansı İngilizleri memnun etmedi. İngiliz Daily Mail'deki oyuncu puanlamasında milli file bekçisine, 10 üzerinden 5.5 verildi. Bu, Garnacho ile berabere takımın en düşük notu oldu.

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