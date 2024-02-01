Formula 1’de yüzyılın transferi: Lewis Hamilton, Ferrari’ye geçiyor

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari'yle anlaşma sağladı. Sky Sports'ta yer alan haberde Lewis Hamilton'ın 2025 sezonu itibariyle Ferrari adına yarışacağı belirtildi. Daha önce Mercedes'le iki yıllık sözleşme imzayalan Hamilton'ın kontratının bitmesine 1 sene kala takımdan ayrılmış olacak.

CARLOS SAINZ'IN YERİNE GEÇECEK

Ferrari, Charles Leclerc'le yeni sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Takımın diğer pilotu Carlos Sainz'la ise 2024 sezonunun ardından yollar ayrılacak. Lewis Hamilton, 2025 sezonu itibariyle Carlos Sainz'ın yerine geçecek ve Charles Leclerc'le takım arkadaşı olacak.