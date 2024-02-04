Haber hattı

Kara Kartal kazanarak zirveye uçtu
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezonun formda takımlarından Beşiktaş Emlakjet, konuk olduğu Merkezefendi Belediye karşısında rahat kazandı: 83-73... Başantrenör Alimpijevic yönetiminde zirveye oynayan siyahbeyazlılar, soyunma odasına 41-33 önde gitti. Kontrolü elden bırakmayan Kartal, 3. periyotta farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 70-50.
Beşiktaş'ın son periyotta gardı düşse de mücadeleyi 83-73 kazanarak üst üste 6. karşılaşmasını kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Diğer sonuçlar: Türk Telekom-P.Korşayaka: 70-81, Bursa İY- B.Çekmece: 94-81.
JORDAN'DAN YENİ REKOR: 8 MİLYON $
NBA'in yaşayan efsanelerinden Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabı açık artırmayla satıldı. 6 ayrı ayakkabının 8 milyon dolara (264.2 milyon TL) alıcı bulduğu belirtildi.
Bu tutar, maçta giyilen bir spor ayakkabısı için ödenen en yüksek ücret olarak tarihe geçti. Jordan'a ait spor eşyaları sıralamasında da en pahalı ikinci eşya oldu. 60 yaşındaki eski basketbolcunun 1998 NBA finallerinde giydiği forma, yine Eylül 2022'de 10.1 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.
İZMİR DERBİSINDE GÖKTEPE FARKA KOŞTU
TRENDYOL 1.Lig'de zirveyi hedefleyen Göztepe ile son sıralardan kurtulma savaşı veren Altay,
İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Göztepe 45. dakikada Yalçın Kayan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürürken 58'de bir kez daha sahne alan Yalçın Kayan skoru 2-0 yaptı.
72'de Messaoudi farkı üçe çıkarırken, uzatma anlarında Taha tabelayı belirledi: 4-0. Göztepe 42 puanla 2. sıraya yükseldi,
siyahbeyazlılar ise 11 puanla 17. sırada kaldı. Diğer sonuçlar:
Ümraniye-Bodrum: 1-2, Kocaeli-Adanaspor: 1-0, Keçiörengücü-Bolu: 1-2.