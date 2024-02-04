Haber hattı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezonun formda takımlarından Beşiktaş Emlakjet, konuk olduğu Merkezefendi Belediye karşısında rahat kazandı: 83-73... Başantrenör Alimpijevic yönetiminde zirveye oynayan siyahbeyazlılar, soyunma odasına 41-33 önde gitti. Kontrolü elden bırakmayanBeşiktaş'ın son periyotta gardı düşse de mücadeleyiDiğer sonuçlar: Türk Telekom-P.Korşayaka: 70-81, Bursa İY- B.Çekmece: 94-81.NBA'in yaşayan efsanelerinden Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabı açık artırmayla satıldı.Bu tutar, maçta giyilen bir spor ayakkabısı için ödenen en yüksek ücret olarak tarihe geçti. Jordan'a ait spor eşyaları sıralamasında da en pahalı ikinci eşya oldu. 60 yaşındaki eski basketbolcununTRENDYOL 1.Lig'de zirveyi hedefleyenİzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Göztepe 45. dakikada Yalçın Kayan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürürken72'de Messaoudi farkı üçe çıkarırken, uzatma anlarında Taha tabelayı belirledi: 4-0.siyahbeyazlılar ise 11 puanla 17. sırada kaldı.Ümraniye-Bodrum: 1-2, Kocaeli-Adanaspor: 1-0, Keçiörengücü-Bolu: 1-2.