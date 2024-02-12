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Giriş Tarihi: 12.2.2024 20:59

Bakan Bak, milli halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun'u kutladı

AA
Bakan Bak, milli halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun’u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda Avrupa ikinciliği elde eden Gamze Altun'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde gelen haberler bizleri sevindirdi. Kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikinciliği elde eden Gamze Altun'u tebrik ediyorum. Rekorlar kırarak madalyaya uzanan milli haltercilerimizin başarılarında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Bakan Bak, milli halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun'u kutladı
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