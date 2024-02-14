Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Şahin ‘altın’ı kopardı!
Giriş Tarihi: 14.2.2024

Şahin ‘altın’ı kopardı!

Şahin ‘altın’ı kopardı!

Avrupa Halter Şampiyonası’nda Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. 30 yaşındaki milli sporcumuz, kariyerinde bir ilki yaşadı

Milli haltercilerimiz, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda destan yazmaya devam ediyor. Önceki gün kadınlarda Gamze Altun ve Cansu Bektaş'ın rekor kırarak altın madalya elde etmesinin ardından dün de erkekler 55 kiloda mücadele eden Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. 30 yaşındaki sporcumuz, bu başarısının ardından çok mutlu olduğunu söyledi.



Şahin, "Avrupa'da 18 senenin emeğini aldım. Daha önceki Avrupa şampiyonalarında hep bir veya ikişer kiloluk farklarla şampiyonluğu kaçırıyordum. En son 2013'te dünya şampiyonu, 2021'de dünya üçüncüsü oldum büyüklerde, ama hiç Avrupa Şampiyonası'nda birincilik madalyam yoktu. Ben koparmacıyım, hareketimde en iyi yaptığım şey koparma" dedi. Şahin'i, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla tebrik etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şahin ‘altın’ı kopardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA