Şahin ‘altın’ı kopardı!

Milli haltercilerimiz, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda destan yazmaya devam ediyor. Önceki gün kadınlardadün de erkekler 55 kiloda mücadele eden Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. 30 yaşındaki sporcumuz, bu başarısının ardından çok mutlu olduğunu söyledi.Şahin, "Avrupa'da 18 senenin emeğini aldım.En son 2013'te dünya şampiyonu, 2021'de dünya üçüncüsü oldum büyüklerde, ama hiç Avrupa Şampiyonası'nda birincilik madalyam yoktu. Ben koparmacıyım, hareketimde en iyi yaptığım şey koparma" dedi. Şahin'i, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla tebrik etti.