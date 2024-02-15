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Giriş Tarihi: 16.2.2024 00:09

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan kadın milli güreşçiler için tebrik mesajı

İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan kadın milli güreşçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit ile gümüş madalya sahibi olan Evin Demirhan Yavuz’u yayımladığı mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kadın milli güreşçiler için tebrik mesajı yayınladı. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi. "Daima gururumuz, kadın milli sporcularımız ülkemizi madalyalarla onurlandırdı. Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit'i canı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonada gümüş madalya elde eden 50 kiloda güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz'u da kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan kadın milli güreşçiler için tebrik mesajı
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