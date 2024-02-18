Muhammet Karavuş Bükreş’te gümüş aldı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Muhammet Karavuş gümüş madalya kazandı. Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda serbest stil 57 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz, finalde son iki yılın Avrupa şampiyonu Ermeni sporcu Arsen Harutyunyan'la karşılaştı. Rakibine ilk dakika içinde teknik üstünlükle 10-0 kaybeden Karavuş, gümüş madalya elde etti. Şampiyonada dün mindere çıkan diğer güreşçilerimiz 74 kiloda Soner Demirtaş, 92 kiloda Feyzullah Aktürk ile 125 kiloda Taha Akgül ise finale yükselip madalyayı garantilediler.