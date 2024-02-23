Mete Gazoz büyük hedefini açıkladı!

Akdeniz Üniversitesi'nin bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF), Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 200'ün üzerinde firmanın stant açıp tanıtım yaptığı, öğrencilerle ikili görüşmelerin olduğu GÜNKAF'a, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Kariyer görüşmelerinin de olduğu fuarda olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz konuk oldu ve öğrencilere kariyer yolculuğuyla ilgili bilgiler verdi. Takım ruhuna ve takım çalışmasına büyük önem verdiğini belirten Gazoz, sıkı çalıştığını ve başarısını buna borçlu olduğunu söyledi. Mete Gazoz, ailesinden gelen manevi desteğin de başarısına katkı sağladığını söyledi. Babasının zaman zaman okçulukla ilgili kendisini engellediğini de belirten Gazoz, şöyle konuştu:

"Babam beni okçuluk için hiçbir zaman zorlamadı. Hatta kötü attığım zamanlarda engellediği de oldu. Bana okçulukla ilgili bir zorlama yapsalardı ben okçu olamazdım. Yine sporcu olurdum tabii. Ailenin olumlu yaklaşması çok büyük başarıdır benim için."

Gazoz, gelecekle ilgili kaygı ve korkularının olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Hayatının hiçbir evresinde bir korkusu olmadığını belirten Mete Gazoz, "Geleceğimle ilgili bir korkum ve kaygım yok. Başarıları elde etmeden önce 'Acaba başarısız olursam, istediğim sonucu elde edemezsem ne yaparım' diye hiçbir zaman kaygılarım, korkularım olmadı. Kendime güvenim son derece yüksekti. Sadece takım atışlarında takım arkadaşlarımı yüzüstü bırakırım diye bir korkum var" diye konuştu.

"İYİ BİR SPORCU EGO SAHİBİ OLMALIDIR"

Gazoz, iyi bir sporcunun ego sahibi olması gerektiğini söyledi. Egoyu doğru kullanmanın fayda sağlayacağını kaydeden Gazoz, "İyi bir sporcu ego sahibi olmalıdır. Ama bu egoyu takım arkadaşlarının üzerine değil de rakibi üzerine kullanmalıdır. Moral bozmak ve baskı kurmak adına yaparım bir şeyler rakiplerime yönelik" dedi.

Mete Gazoz, yaşamının ilerleyen dönemi için planladığı mesleki kariyerine yönelik de konuştu. Gazoz, "Hayatta antrenör olmam. Çok zor bir alan. Ancak kariyer hedefim Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı olmak. Bunun olacağına inanıyorum" diye konuştu.