Ampute milli oyuncu Telli’nin filmi vizyonda

yaşta geçirdiği talihsiz kazadan sonra sağ bacağını kaybeden Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı futbolcusu Barış Telli'nin hayat hikâyesini anlatan "Hayatla Barış" filminin galası geçtiğimiz gün Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı ve dün gösterime girdi.Bu filmin gelecek nesillere bir umut ışığı olacağını söyleyen Barış Telli, "Kendi hayatım zor olsa da her zaman pes etmememi, hayallerimin peşinden nasıl koştuğumu size anlattık. İnşallah herkese örnek bir hikâye olur" dedi