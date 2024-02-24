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Giriş Tarihi: 24.2.2024

Ampute milli oyuncu Telli’nin filmi vizyonda

Ampute milli oyuncu Telli’nin filmi vizyonda
KÜÇÜK yaşta geçirdiği talihsiz kazadan sonra sağ bacağını kaybeden Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı futbolcusu Barış Telli'nin hayat hikâyesini anlatan "Hayatla Barış" filminin galası geçtiğimiz gün Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı ve dün gösterime girdi. Ünlü oyuncu Taner Ölmez'in Barış Telli'yi canlandırdığı filmde A Spor'un sevelen spikerleri Onur Yıldız ve Ömer Saraç da rol aldı. Bu filmin gelecek nesillere bir umut ışığı olacağını söyleyen Barış Telli, "Kendi hayatım zor olsa da her zaman pes etmememi, hayallerimin peşinden nasıl koştuğumu size anlattık. İnşallah herkese örnek bir hikâye olur" dedi
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Ampute milli oyuncu Telli’nin filmi vizyonda
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