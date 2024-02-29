Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Bak’tan Emir Buğra Gencan için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 29.2.2024 20:41 Son Güncelleme: 29.2.2024 20:41

Bakan Bak’tan Emir Buğra Gencan için taziye mesajı

Bakan Bak’tan Emir Buğra Gencan için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli karateci Emir Buğra Gencan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bursa'da, geçen hafta motosiklet kazası geçiren ve ağır yaralanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecisi Emir Buğra Gencan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakan Osman Aşkın Bak, vefat eden milli karateci Emir Buğra Gencan için taziyede bulundu. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde mücadele eden 20 yaşındaki milli karatecimiz Emir Buğra Gencan'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Vefat eden sporcumuza yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve karate camiasına başsağlığı diliyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bak’tan Emir Buğra Gencan için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA