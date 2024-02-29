Bakan Bak’tan Emir Buğra Gencan için taziye mesajı

Bursa'da, geçen hafta motosiklet kazası geçiren ve ağır yaralanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecisi Emir Buğra Gencan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakan Osman Aşkın Bak, vefat eden milli karateci Emir Buğra Gencan için taziyede bulundu. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde mücadele eden 20 yaşındaki milli karatecimiz Emir Buğra Gencan'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Vefat eden sporcumuza yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve karate camiasına başsağlığı diliyorum."