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Giriş Tarihi: 3.3.2024 00:31 Son Güncelleme: 3.3.2024 00:31

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu milli atıcıları tebrik etti

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu milli atıcıları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı'nı kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri onurlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Bakan Bak, Avrupa şampiyonu milli atıcıları tebrik etti
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