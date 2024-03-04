Haber hattı

Bakan Mahalli Ligi tanıttı Edirne'ye stat sözü verdiGençlikve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün yoğun bir program yaşadı. Sabah saatlerinde Türkiye'de ilk kez uygulandığı açıklanan ve Edirne Valiliğince yürütülen Mahalle Ligi Projesi'nin Şükrüpaşa Atletizm Sahası'ndaki tanıtımına katıldı. Öğrencilerle voleybol, masa tenisi oynayıp, bisiklete bindi. Edirne'yi balkanların spor merkezi yapmaya çalıştıklarını belirten Bakan Bak, 10 bin kişilik stadyum inşa edileceğinin de müjdesini verdi.Mart 2022'de aralarında Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus gibi isimlerin yer aldığı 12 hakem emekli edilmiş, bu isimler Tahkim Kurulu'na açıkları davaları kazanınca sahalara dönmüştü. Bu sezon başında saha hakemliğini bırakarak VAR kadrosuna dahil olan Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa son hazırlanan klasman listesinde VAR kadrosunun da dışında kaldıkları için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Bu durumda bulunan 21 kişiyle birlikte Tahkim'e müracaat eden hakemler için 8 Mart 2024'e duruşma tarihi verildi. Davacı hakemler '8 Mart' tarihine verilen zaman nedeniyle gerginlik yaşarken, bunun bir mesaj olarak önlerine konulduğunu düşünüyor.AJAX, Hollanda Ligi'nin 24. haftasında evinde Utrecht'i 2-0 yendi. Amsterdam ekibine galibiyeti getiren golleri 39'da Brian Brobbey, 77'de Kenneth Taylor attı. Bu maçta genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, Ajax formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Ağustos 2022'de Trabzonspor'dan 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan 21 yaşındaki stoper, Aralık 2022'de antrenman sırasında sol dizinden ciddi bir sakatlık geçirmiş ve ameliyat olmuştu.Los Angeles Lakers'ın 39 yaşındaki yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla NBA'de 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu. Normal sezonlarda 40 bin 17 sayıya ulaşıp, NBA'in en skorer oyuncusu unvanına sahip oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'ı 118-109 mağlup etti. Alperen, 33 dakika sahada kaldığı mücadelede 21 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayarak "double-double" yaptıBASKETBOL ERKEKLER: Anadolu Efes-Samsun: 91-86, Aliağa-Merkezefendi Bld.: 89-81, KADINLAR: Botaş-Tarsus: 80-74, Hatay Bş.Bld.-Beşiktaş: 89-127, G.Saray-Çankaya Üni: 113-99, İzmit-Antalya Toroslar: 102-79 VOLEYBOL SULTANLAR LIGI:Karayolları-G.Saray: 0-3, Kuzeyboru- Muratpaşa: 3-1, Aydın Bş.Bld.- Sarıyer: 3-1, THY-PTT Ankara: 3-2, Eczacıbaşı-Nilüfer Bld: 3-0, F.Bahçe- Vakıfbank: 3-1, EFELER LIGI: Cizre Belediye-Fenerbahçe: 1-3.