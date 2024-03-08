Eda Erdem’in heykeli açıldı, Ali Koç bir heykel sözü daha verdi

EDA ERDEM: FENERBAHÇE'YE HER ŞEYİMİ ADADIM

"Sevgili Fenerbahçe taraftarları... Ne zaman hayatımda ters giden bir şey olsa, beni üzen bir şey olsa kafamı kaldırıp tribünlere bakmam yeterdi bana. Sizlerden aldığım güç ile Fenerbahçe'ye her şeyimi adadım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu ama her zaman salonlardan başımız dik ayrıldık. Bana öyle bir şey armağan ettiniz ki, kendimi ne zaman kötü hissetsem bu heykele bakacağım ve kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi, ne kaptanlar geçti' bestesi yankılanacak. İyi ki Fenerbahçeliyiz."

ALİ KOÇ: ERKEN TARİHİMİZDEN BİRİSİNİN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ

"Bu gördüğünüz alan, diğer bütün heykellerimizin toplanacağı alan. Bir tane boş kaide var, oraya kimin heykelinin geleceğini şu an söylemek istemiyorum. İstişare edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim; tarihimizin erken dönem isimlerinden birisi olacak. Böyle özel bir günde Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin yıldızı olan Eda Erdem'in heykelinin açılış töreninde burada buluştuk. Eda Erdem sadece sahada sergilediği üstün performasıyla değil, aynı zaman karateriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor.

TÜM KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ YÜCELTİYORUZ

Bugün Eda'nın heykelini gururla açarken aynı zaman tüm kadınlarımızın gücünü yüceltiyoruz. Eda Erdem'e ve tüm kadın sporcularımıza başarılar diliyorum. Eda'yı böylesine bir evlat olarak yetiştiren ailesine, hocalarına, onu Fenerbahçe'ye kazandıran Mehmet Ali Aydınlar'a, Aziz Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Dün akşam bizler için güzel bir gece oldu, bu hafta sonu da umarım öyle olur. Hepinize hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum."