Bu onur kaptan Eda Erdem’in

Fenerbahçe Opet ve A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldıTörendeki konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Eda Erdem, "Fenerbahçe taraftarının bitmeyen desteği tüm dertlerimin ilacı gibiydi. Bugün bana öyle bir armağan verdiğiniz ki ömrümün geri kalanında ne zaman bir şeyler beni zorlarsa ben bu heykelin önünde duracağım, kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi' bestesi çalacak." ifadelerini kullandı.AVRUPA Kulüpler Birliği toplantısına katılan Kulüpler Birliği Vakfı ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Konferans Ligi'yle ilgili şunları söyledi: "F.Bahçe'nin hedefi gidebildiği kadar gitmek olmalı. F.Bahçe'nin başa baş mücadele edebileceği takımlar var. Final konuşmak için çok erken, dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerek. Atina'da bir Türk takımının oynadığı final de ballı börek olur." Final, 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak.