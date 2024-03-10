Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Kahramanmaraş’a 12 bin 500 kişilik stadyum sözü

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak Batıpark'taki gençlik merkezinin açılış törenine katıldı. Bak, merkezin bahçesinde kendisini karşılayan sporcularla da yakından ilgilendi. Depremden önce güreş eğitim merkezi olarak kullanılan ve depremde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Ökkeş Solmaz'ın isminin verildiği gençlik merkezinin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Ökkeş Solmaz Gençlik Merkezi'nin 5 mahallenin birleşim noktasında olduğunu ve kişisel gelişimden sportif etkinliklere dijital oyunlardan kütüphaneye, müzik ve sanat atölyelerinden takviye kurslarına kadar çeşitli alanlarda yaklaşık 10 bin gence hizmet vereceğini söyledi.

"EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN BİR TANESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak ise, son 22 yılda Türkiye'nin stadyum, kapalı spor salonu, yüzme havuzları ve atletizm pistleri gibi spor tesisleri alanında büyük bir devrim yaşadığını, Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Gençlik merkezlerine de önem verdiklerini ve şu ana kadar 400'ün üzerinde gençlik merkezi açtıklarını ifade eden Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Gençlik merkezlerimizde tiyatrodan, müziğe, sanata, kültüre, dene yap atölyeleriyle beraber pek çok etkinlik var. Etkinlikler için de öğrencilerimiz geliyorlar, burada bizim eğitmenlerimizle beraber bu faaliyetlerde bulunuyorlar. Şimdi bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Tekrar buradan ifade etmek istiyorum, bağımlılıktan uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele. Bunun için de en önemli argümanımız, en önemli özelliğimiz spor tesislerini yapmak. Ailelere sesleniyoruz, annelere, babalara sesleniyoruz, çocuklarınızı bu tesislere getirin. Bakın Türkiye çapında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla son 22 yılda olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700'e yakın yüzme havuzu inşa ettik. Ve bu tesislerde yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız proje çerçevesinde yetenek taraması yapıyoruz, yaklaşık 4 milyon çocuğumuz yetenek taramasıyla onları değişik branşlara yönlendiriyoruz ve burada gördüğünüz gibi basketbol, güreş başta olmak üzere pek çok branşlara yönlendiriyoruz."

"YAŞAYAN BİR STADIN İHALESİNİ EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ"

Kahramanmaraş'la ilgili en önemli konulardan birinin de stadyum olduğunu ifade eden Bak, "Maraş'la ilgili en önemli konulardan bir tanesi, sayın belediye başkanımız da ifade etti, daha önce 2 defa ihaleye çıkmıştık, şimdiki başkan adayımız da söyledi. Maraş'a 12 bin 500 kişilik yaşayan bir stadının ihalesini en kısa sürede yapıp Maraş'a kazandıracağız. Maraş için çok çok önemli. Merak etmeyin yakından takip ederek bunu bitireceğiz. Dolayısıyla bu tesislerin yanına yüzme havuzu yapacağız, olimpik yüzme havuzu yapacağız. Bir spor kompleksi yapıyoruz, hepsine beraber başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun, merak etmeyin, siz isteyin biz yaparız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Bak, törene katılan protokol ve sporcularla birlikte kestiği kurdele ile Ökkeş Solmaz Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.