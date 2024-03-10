Bisiklette dünya rekoru kırdık

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 Hareketlilik Yılı Etkinlikleri kapsamında, İstanbul'da 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı" oluşturuldu, kırılan rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda, 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi törenine katıldı. Bakan Bak, "Bakanlık olarak herkesi hareket etmeye davet ediyoruz. Yürüyüşe davet ediyoruz. Bisiklete binmeye davet ediyoruz. İstanbul değişecek. İstanbul, spor kenti, bisiklet kenti olacak" ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, organizasyona katılarak hem projelerini anlattı hem de gençlerle buluştu… Gençleri görünce hemen aklına kendi gençliğinin geldiğini söyleyen ve her zaman onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak istediklerini belirten Kurum, Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi ile ilgili olarak ise şöyle seslendi: "Bu rekoru Türk gençliği kırdı, siz kırdınız. Buradaki tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerle birlikte İstanbul'un geleceğini inşa edeceğiz, İstanbul'u bir bisiklet şehri yapacağız. 2028 yılına kadar 1500 km bisiklet yolu yapma hedefimiz var. Skuterler ve elektrikli araçlar için park yerleri yapacğız. 2040 yılı net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Bu hedef çok önemli, çünkü eğer biz tedbirler almazsak İstanbul'umuz, ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek."Kurum, "Nasıl burada Beykoz'da bisiklete biniyorsanız, huzur içerisinde, ormanın o güzel kokusuyla çiçeklerin, ağaçların kokusu içerisinde, huzurla vakit geçiriyorsanız İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisikletle birlikte evinizden çıkacaksınız, okulunuza, işinize gideceksiniz" sözleriyle müjde verdi...