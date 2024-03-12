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Giriş Tarihi: 12.3.2024 09:34 Son Güncelleme: 12.3.2024 09:34

Alex de Souza kızı resmen transfer oldu

Alex de Souza kızı resmen transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldız ismi Alex de Souza'nın kızı Antonia Mauad de Souza, Brezilya Ligi'nden Barueri'ye transfer oldu.

Brezilyalı voleybol ekibi Barueri'nin yeni bir transferi bitirdiği aktarıldı. Elite do Volei tarafından aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'nın kızı Antonia Mauad de Souza, Barueri'ye transfer oldu.

ALEX DE SOUZA'NIN KIZI TRANSFERDE ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde takımın efsaneleri arasına girmeyi başaran Alex de Souza'nın kızı Antonia Mauad de Souza, Brezilya Ligi'nde forma giyecek. Elite do Volei, Libero pozisyonunda oynayan 2006 doğumlu genç voleybolcunun Barueri ile transferde anlaşmaya vardığını aktardı. (Ajansspor)

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Alex de Souza kızı resmen transfer oldu
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