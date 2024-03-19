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Giriş Tarihi: 19.3.2024 13:40 Son Güncelleme: 19.3.2024 13:40

F1 pilotu Pierre Gasly, FC Versailles'a ortak oldu

F1 pilotu Pierre Gasly, FC Versailles’a ortak oldu

Formula 1 takımı Alpine'in pilotu Pierre Gasly, Fransa 3. Futbol Ligi ekibi FC Versailles'a ortak oldu.

Formula 1 takımı Alpine'in pilotu Pierre Gasly, Fransa 3. Futbol Ligi ekibi FC Versailles'a ortak oldu.

FC Versailles'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fransız sürücünün kulübün üçüncü ortağı olduğu belirtildi.

Kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluluk yaşadığını kaydeden Gasly, "Her zaman profesyonel futbolun içinde yer almak istemiştim. Bu, çok güzel bir hikayenin başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Versay şehrinde 1989 yılında kurulan FC Versailles, 3. Lig'de 32 puanla 10. sırada yer alıyor.

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F1 pilotu Pierre Gasly, FC Versailles'a ortak oldu
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