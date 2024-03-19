VakıfBank’ın desteklediği "Yarının Sultanları" Kırklareli’nde yapıldı

"KIZ ÇOCUKLARININ HAYATLARINA IŞIK OLMAK EN BÜYÜK MUTLULUK"

VakıfBank Başatrenörü Giovanni Guidetti, Yarının Sultanları'nın Kırklareli etabıyla ilgili olarak, "Projenin bu yılki ikinci etabı için Kırklareli'ne geldik. Yine gözlerinde umut ve kalplerinde voleybol sevgisi olan kız çocuklarıyla buluştuk. Daha önce gittiğimiz şehirlerde olduğu gibi Kırklareli'nde de çok güzel karşılandık. Voleybolu öğrenmek isteyen çocuklarla bir araya geldikçe bizim de projenin devamı için daha büyük bir isteğimiz ve heyecanımız oluşuyor. VakıfBank da bu yolculukta bize eşlik ediyor ve katkılarıyla beraber istediğimiz verimi alıyoruz. Bir antrenör olarak, voleybola karşı sorumluluğumuz sadece başarılı sonuçlarla sınırlı değil. Bu sporun tabana yayılması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kırklareli'nde de çok verimli bir gün geçirdik. Kız çocuklarının hayatlarına umut ışığı olmak bizlerin en büyük mutluluğu" dedi.