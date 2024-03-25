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Giriş Tarihi: 25.3.2024

Kupa Voley’de şampiyon F.Bahçe

Kupa Voley’de şampiyon F.Bahçe

Finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşan ve müsabakayı 3-1 kazanan Kanarya, dördüncü kez bu kupayı müzesine götürdü. Melissa Vargas maçın en iyi oyuncusu oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'in final müsabakasında Fenerbahçe Opet, güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk seti 25-23 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci seti hüsran yaşayıp 25-16 rakibe verdi. Daha sonra toparlanan Kanarya, aldığı 25-17 ve 25-20'lik setlerle müsabakayı galip tamamladı. Ankara'da oynanan maçın en iyi oyuncusu, 19 sayılık performans sergileyen F.Bahçe'nin milli voleybolcusu Melissa Vargas oldu. Arina Fedorovtseva da ona 18 sayıyla eşlik etti. Turuncubeyazlılarda ise Tijana Boskovic 18 sayı kaydetti. Daha önce 8 kez final oynayan F.Bahçe, 4. kez bu kupayı müzesine götürürken, 7 yıllık hasretini de dindirdi. Sarı-lacivertliler en son 2017'de Kupa Voley'i kazanmıştı.
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Kupa Voley’de şampiyon F.Bahçe
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