Kupa Voley’de şampiyon F.Bahçe

AXA Sigorta Kupa Voley'in final müsabakasında Fenerbahçe Opet, güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk seti 25-23 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci seti hüsran yaşayıp 25-16 rakibe verdi. Daha sonra toparlanan Kanarya, aldığı 25-17 ve 25-20'lik setlerle müsabakayı galip tamamladı.F.Bahçe'nin milli voleybolcusu Melissa Vargas oldu.eşlik etti. Turuncubeyazlılarda ise Tijana Boskovic 18 sayı kaydetti.7 yıllık hasretini de dindirdi. Sarı-lacivertliler en son 2017'de Kupa Voley'i kazanmıştı.