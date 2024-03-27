Kupa Voley’de şampiyon Halkbank oldu!

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan finalde Halkbank, Arkas Spor'u 25-23, 23-25, 26-28 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

KUPA VE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Halkbank'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu. Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Halkbank takımından Nimir Abdel-Aziz'e ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

AXA Sigorta Kupa Voley'i ikinci olarak tamamlayan Arkas Spor takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ve AXA Sigorta Çözüm Merkezi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Can Ulusoy, ikincilik şiltini ise AXA Sigorta Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar takdim etti.

AXA Sigorta Kupa Voley'i şampiyon olarak tamamlayan Halkbank takımına madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu ve AXA Sigorta Hasar Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Eray Kangal, kupasını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Yavuz Ölken takdim etti.