Kupa beyi Halkbank yine şampiyon

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon,Halkbank oldu. Bursa'da oynanan final müsabakasında ilk seti 25-23 kaybeden mavi-beyazlılar, daha sonra rakibini 25-23, 28-26 ve 25-23'lük setlerle devirip mutlu sona ulaştı.Türkiye Kupası'nı erkeklerde en çok kazanan ekip olan ve ilk kez 1991-1992 sezonunda bu kupayı kaldıran Başkent temsilcisi, 1992-93, 1995-96, 2012-13,2013-14, 2014-15, 2017-18 ve 2022-23 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraftı. Toplam 9. şampiyonluğuna uzanan Halkbank, üçüncü kez arka arkaya kupayı müzesine götürdü.Bosna asıllı milli voleybolcusu Mert Matic, dün şampiyonluğun ardından sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. 'Evet' cevabının ardından 28 yaşındaki oyuncu, kendisine takılan madalyayı sevgilisinin boynuna astı.