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Giriş Tarihi: 28.3.2024

Kupa beyi Halkbank yine şampiyon

Kupa beyi Halkbank yine şampiyon
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon, Arkas Spor'u 3-1 mağlup eden Halkbank oldu. Bursa'da oynanan final müsabakasında ilk seti 25-23 kaybeden mavi-beyazlılar, daha sonra rakibini 25-23, 28-26 ve 25-23'lük setlerle devirip mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu, Halkbank'ın Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz seçildi. Türkiye Kupası'nı erkeklerde en çok kazanan ekip olan ve ilk kez 1991-1992 sezonunda bu kupayı kaldıran Başkent temsilcisi, 1992-93, 1995-96, 2012-13,
2013-14, 2014-15, 2017-18 ve 2022-23 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraftı. Toplam 9. şampiyonluğuna uzanan Halkbank, üçüncü kez arka arkaya kupayı müzesine götürdü.

MATİC'TEN ÇİFTE BAŞARI
Halkbank'ın Bosna asıllı milli voleybolcusu Mert Matic, dün şampiyonluğun ardından sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. 'Evet' cevabının ardından 28 yaşındaki oyuncu, kendisine takılan madalyayı sevgilisinin boynuna astı.
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Kupa beyi Halkbank yine şampiyon
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