Haber hattı

'Milletimize bayram hediyesi vereceğiz'
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için medya günü etkinliği gerçekleştirildi. Riva'daki organizasyonda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, açıklamalarda bulundu. 5 Nisan'da İsviçre ile deplasmanda, 9 Nisan'da Macaristan ile Pendik Stadyumu'nda
oynayacaklarını hatırlatan Kıragası, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Macaristan ile arife günü karşılaşacağız. Milletimize ve devletimize güzel bir bayram hediyesi vermek istiyoruz"
dedi.
Adana Demir'den TFF'ye sert tepki
YARIN Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, sarı-lacivertli oyuncuların tedbirsiz sevklerine tepki gösterip şu açıklamayı yaptı: "TFF Hukuk kurulları 15 gün sonra gerçekleştirebildiği bu sevk neticesinde, olaylara karışan kişileri eksik tespit etmiş ve sevkleri tedbirsiz gerçekleştirmiştir.
Olaya karışan kişiler, TFF Kurullarının ve yetkililerinin gözünden mi kaçmıştır? Neden disiplin sevkleri, ilgili takımların müsabakalarına 2 gün kala yapılmıştır? "Kavga, saldırı" nedeniyle gerçekleştirilen ve kamuoyunda tüm açılarıyla yayınlanan görüntülere rağmen, bu sevklerde TFF Hukuk Kurullarının tarihinde görülmeyen "tedbirsiz" sevkin sebebi nedir?
Sayın TFF Hukuk Kurullarından tek isteğimiz: ADALET ADALET ADALET."
F.Bahçe ve VakıfBank final için avantajlı
VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi play-off serisi ilk maçları dün oynandı. Fenerbahçe Opet, Burhan Felek'te oynanan karşılaşmada Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Diğer yarı final mücadelesinde de VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.
İki galibiyete ulaşan takımların adını finale yazdıracağı serilerin ikinci müsabakaları, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Efeler'in play-off etabı bugün başlıyor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlarının "Şampiyonluk" için mücadele edeceği playoff etabında ilk karşılaşmalar bugün yapılacak. Günün programı şöyle: 13.00 Fenerbahçe Parolapara- Ziraat Bankkart, 18.00 Halkbank- Galatasaray HDI Sigorta...
Mücadeleler TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.