Haber hattı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için medya günü etkinliği gerçekleştirildi. Riva'daki organizasyonda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, açıklamalarda bulundu.oynayacaklarını hatırlatan Kıragası,dedi.YARIN Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, sarı-lacivertli oyuncuların tedbirsiz sevklerine tepki gösterip şu açıklamayı yaptı: "TFF Hukuk kurulları 15 gün sonra gerçekleştirebildiği bu sevk neticesinde,Olaya karışan kişiler, TFF Kurullarının ve yetkililerinin gözünden mi kaçmıştır? Neden disiplin sevkleri, ilgili takımların müsabakalarına 2 gün kala yapılmıştır? "Kavga, saldırı" nedeniyle gerçekleştirilen ve kamuoyunda tüm açılarıyla yayınlanan görüntülere rağmen, bu sevklerde TFF Hukuk Kurullarının tarihinde görülmeyenSayın TFF Hukuk Kurullarından tek isteğimiz:VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi play-off serisi ilk maçları dün oynandı. Fenerbahçe Opet, Burhan Felek'te oynanan karşılaşmadaDiğer yarı final mücadelesinde deİki galibiyete ulaşan takımların adını finale yazdıracağı serilerin ikinci müsabakaları, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlarının "Şampiyonluk" için mücadele edeceği playoff etabında ilk karşılaşmalar bugün yapılacak.Mücadeleler TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.