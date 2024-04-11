Halkbank final serisinde 1-0 öne geçti

İkinci sete her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Bu skordan sonra konuk ekip, 3-0'lık (8-11) seri yakaladı. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Parolapara, ikinci seti 25-20 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette her iki takımda hücumda ve defansta etkili oynarken, Halkbank, setin ortalarında iki sayılık (15-13) avantaj yakaladı. Avantajı set boyunca sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü seti 25-19 önde bitirdi ve 2-1 öne geçti.