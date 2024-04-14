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Giriş Tarihi: 14.4.2024 22:53 Son Güncelleme: 14.4.2024 22:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe’yi tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) finalinde Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız kulübü Villeneuve d'Ascq LM'yi yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihî bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum."

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik etti!
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