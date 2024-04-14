Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe’yi tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız kulübü Villeneuve d'Ascq LM'yi yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihî bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum."