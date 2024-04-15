Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ebrar Karakurt'tan olay cevap! "Ağlayacaksan oynamayalım"
Giriş Tarihi: 15.4.2024 11:26

Ebrar Karakurt'tan olay cevap! "Ağlayacaksan oynamayalım"

Ebrar Karakurt’tan olay cevap! Ağlayacaksan oynamayalım

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bu maçta kendisine skandal bir hareket yapan rakip takım kaptanına sosyal medyadan yanıt veren Ebrar Karakurt, gündem oldu.

Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, final serisinin 5. maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Ebrar kendisine skandal bir hareket yapan rakip takım kaptanına sosyal medyadan yanıt verdi.

Yarı final serisinde Kaliningrad'a elenen Dinamo Moskova'nın 34 yaşındaki kaptanı Nataliya Goncharova, maç sonunda Ebrar'a skandal bir hareket yaptı. Goncharova, maç sayısı sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte finale yükselmenin sevinen Ebrar Karakurt'a orta parmağını gösterdi. O anlar kameraya yakalandı. Öte yandan Goncharova maç sonu Ebrar'ın kayarak yaptığı sevinci de hakeme şikayet etti.

Öte yandan milli basketbolcu finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisine orta parmağını gösteren Dinamo Moskova kaptanı Goncharova'ya yanıt verdi.

24 yaşındaki oyuncu gönderisinde Goncharova'ya hitaben, "Ağlayacaksan, oynamayalım Goncagül" ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ebrar Karakurt'tan olay cevap! "Ağlayacaksan oynamayalım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA