Potanın kraliçesi F.Bahçe!

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk ipini Fenerbahçe Alagöz Holding göğüsledi. Sarılacivertliler,İlk çeyreği Collier'in pota altındaki etkili oyunuyla 21-17 önde bitiren Kanarya, ikinci periyotta Sevgi Uzun'un skora katkı vermesiyle soyunma odasına 38-30'luk üstünlükle gitti. Hem savunma sertliğini hem de hücum baskısını artıran F.Bahçe, final bölümüne 62-42 önde girerken son çeyrekte genç oyuncularına şans verdi, karşılaşmayı da 80-56 kazandı.