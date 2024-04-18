Şampiyon Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin en büyüğü belli oldu. Final etabının üçüncü maçında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Halkbank, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Maça iyi başlayan Başkent ekibi, ilk seti 25-19 kazandı. Mavi-beyazlılar, üstün oyununa devam etti ve Fenerbahçe karşısında seti 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlasa da Halkbank, servis ve manşet sorunu yaşayan rakibi karşısında 3. seti de 25-19 önde bitirip zafere uzandı.Halkbank, ligde 10. kez şampiyon oldu. Bu arada final oynayan iki ekip de gelecek sezon ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.