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Giriş Tarihi: 18.4.2024

Şampiyon Halkbank

Şampiyon Halkbank

Final etabında F.Bahçe Parolapara’yı 3-0 yenen Başkent ekibi, seriyi de 3-0 yaparak Voleybol Efeler Ligi’nde 10. kez mutla sona ulaştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin en büyüğü belli oldu. Final etabının üçüncü maçında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Halkbank, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Maça iyi başlayan Başkent ekibi, ilk seti 25-19 kazandı. Mavi-beyazlılar, üstün oyununa devam etti ve Fenerbahçe karşısında seti 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlasa da Halkbank, servis ve manşet sorunu yaşayan rakibi karşısında 3. seti de 25-19 önde bitirip zafere uzandı. Bu sezon AXA Sigorta Kupa Voley'i de müzesine götüren Halkbank, ligde 10. kez şampiyon oldu. Bu arada final oynayan iki ekip de gelecek sezon ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
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Şampiyon Halkbank
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