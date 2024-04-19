Haber hattı

oleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin dördüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerekKarşılaşmaya etkili başlayan turuncu-beyazlılar, ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sette toparlanan sarılacivertliler, skoru 12-12 yapsa da hücumda etkili olan Eczacı, bu seti de 25-21 aldı. Boskovic'in smaçlarıyla rakibini çaresiz bırakan Eczacıbaşı, son seti de aynı skorla 25-21 üstün kapatıp salondan 3-0 galip ayrıldı.TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti. Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı da 48-30 üstün kapattı.galibiyetin mimarlarından oldu.DÜNYA futbolunun efsane ismi Romario, 58 yaşında futbola dönme kararı aldı. Oğlu Romarinho'nun formasını giydiği America FC'nın başkanlığını da yapan Romario'nun lisansına onay çıktı ve sahalara dönmesinin önü açıldı. 18 Mayıs'ta başlayacak ligler öncesinde hazırlık maçlarında forma giyeceği öğrenilen efsane futbolcu,dedi. Romario son resmi maçına 2009 yılında yine America FC formasıyla çıkmıştı.SEZONA Kayserispor'da başlayan teknik direktör Çağdaş Atan, 6 Eylül 2023'te sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp 9 Eylül 2023'te Başakşehir'in başına geçmişti. Kayserispor, eski hocasına dava açarken karar belli oldu. 44 yaşındaki çalıştırıcının tek taraflı yapmış olduğu fesih nedeniyleİç Anadolu ekibinin başında Atan toplam 43 maça çıkmıştı.