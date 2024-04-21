Haber hattı

Eyüpspor'un ardından Süper Lig vizesini almak isteyen41. dakikada Yalçın Kayan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan İzmir temsilcisi devreye hızlı başladı. Yalçın Kayan, 49'da kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlarla buluşturdu. Skoru 68'de Ümit Akdağ ilan etti. Puanını 63'e çıkartan Göztepe son 3 maçını G.Birliği, Eyüp (d) ve Bodrum ile oynayacak.59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün Antalya-Antalya etabıyla başlayacak. Düden Parkı'ndan saat 10.00'da start alacak yarış, 28 Nisan'da İstanbul-İstanbul etabıyla Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.Dünyaca ünlü takımlara ve bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda, bisikletçiler Antalya'dan İstanbul'a 8 günde bin 188 kilometre mesafe boyunca pedal basacak. Yaklaşık 5 kıtada, 190 ülkede, 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak.Bu sene 6. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, engelsiz bir yarış deneyimi sunacak. Bisiklet tutkunlarını Kemer'in eşsiz manzarasında ağırlayacak organizasyon 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Yarış kayıtları 24 Nisan Çarşamba günü sona erecek.diyerek yola çıkan AKRA Gran Fondo, Eşpedal Derneği'nden 10 görme engelli sporcuyu 'tandem' kategorisinde konuk edecek.Mücadelede ekipler pilot ve co-pilot olarak yer alacak.