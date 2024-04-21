Haber hattı

Göztepe Süper Lig için geri sayımda
Eyüpspor'un ardından Süper Lig vizesini almak isteyen Göztepe, puan cetvelinin son sırasında yer alan 7 puanlı Giresunspor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
41. dakikada Yalçın Kayan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan İzmir temsilcisi devreye hızlı başladı. Yalçın Kayan, 49'da kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlarla buluşturdu. Skoru 68'de Ümit Akdağ ilan etti. Puanını 63'e çıkartan Göztepe son 3 maçını G.Birliği, Eyüp (d) ve Bodrum ile oynayacak.
Büyük yarışta pedallar dönüyor
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün Antalya-Antalya etabıyla başlayacak. Düden Parkı'ndan saat 10.00'da start alacak yarış, 28 Nisan'da İstanbul-İstanbul etabıyla Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. 14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi yaklaşık 2 bin kişilik dev organizasyonda kıyasıya yarışacak.
Dünyaca ünlü takımlara ve bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda, bisikletçiler Antalya'dan İstanbul'a 8 günde bin 188 kilometre mesafe boyunca pedal basacak. Yaklaşık 5 kıtada, 190 ülkede, 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak.
AKRA Gran Fondo engel tanımıyor
Bu sene 6. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, engelsiz bir yarış deneyimi sunacak. Bisiklet tutkunlarını Kemer'in eşsiz manzarasında ağırlayacak organizasyon 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Yarış kayıtları 24 Nisan Çarşamba günü sona erecek. 'Bisiklete Engel Yok'
diyerek yola çıkan AKRA Gran Fondo, Eşpedal Derneği'nden 10 görme engelli sporcuyu 'tandem' kategorisinde konuk edecek. Özel tasarlanan 2 kişilik bisikletler 10 görme engelli sporcuya yarışma imkânı sunacak.
Mücadelede ekipler pilot ve co-pilot olarak yer alacak.