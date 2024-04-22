Fenerbahçe’nin 7. harikası!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde kıyasıya rekabete sahne olan final serisinde gülen, Fenerbahçe Opet oldu. 2-2 devam eden serinin son karşılaşması dün Burhan Felek'te oynandı.KAPTAN EDA GEÇIT VERMEDIİkinci sete F.Bahçe kaptanı Eda Erdem Dündar damga vurdu. Bloklarıyla rakibine duvar olan Eda, arkadaşlarının da modunu yükseltince Kanarya ikinci çeyreği 25-22 alıp durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete Eczacıbaşı Dynavit iyi başladı ancak Eda yine bloklarıyla öne çıktı ve toplam 7 bloğa ulaştı. Turuncu-beyazlılarda Gray ve Boskovic, F.Bahçe'de ise Ana Cristina ve Vargas'ın karşılıklı sayılarıyla beraberlik devam etti. 25-25'lik eşitliğin ardındanüst üste 2, toplamda da 7. şampiyonluğunu ilan etti. Eczacıbaşı'nın şampiyonluk hasreti ise 12 seneyi geçti.Maçın sonunda en iyiler ödüllendirildi. Melissa Vargas; 'En Değerli Oyuncu', 'En Hızlı Servis Ödülü (110 km)' ve Dünya Baltacıoğlu Uluslararası Başarı Ödülü olmak üzere 3 ödülün birden sahibi olurken; 'En İyi Smaçör' Ana Cristina De Souza, 'En İyi Pasör' Bojana Drca, 'En İyi Libero' Gizem Örge, 'En İyi Orta Oyuncu' da Eda Erdem Dündar seçildi.F.Bahçe kaptanı Eda Erdem Dündar, takımıyla gurur duyduğunu söyledi Eda, "Çok inanmıştık.Benim adıma da zorlu bir sezon oldu. Ciddi bir bilek sakatlığı yaşadım. Tek ayakla bu kadar oldu. İnşallah artık o da bitmiştir diye düşünüyorum" diye konuştu.