Fenerbahçe’nin 7. harikası!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde kıyasıya rekabete sahne olan final serisinde gülen, Fenerbahçe Opet oldu. 2-2 devam eden serinin son karşılaşması dün Burhan Felek'te oynandı. Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-18 kazandı.
KAPTAN EDA GEÇIT VERMEDI
İkinci sete F.Bahçe kaptanı Eda Erdem Dündar damga vurdu. Bloklarıyla rakibine duvar olan Eda, arkadaşlarının da modunu yükseltince Kanarya ikinci çeyreği 25-22 alıp durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete Eczacıbaşı Dynavit iyi başladı ancak Eda yine bloklarıyla öne çıktı ve toplam 7 bloğa ulaştı. Turuncu-beyazlılarda Gray ve Boskovic, F.Bahçe'de ise Ana Cristina ve Vargas'ın karşılıklı sayılarıyla beraberlik devam etti. 25-25'lik eşitliğin ardından Cristina'nın smaç sayısıyla sarı-lacivertliler öne geçti. Boskovic'in vuruşunda top dışarı çıkarken F.Bahçe seti 27-25, maçı da 3-0 kazanıp
üst üste 2, toplamda da 7. şampiyonluğunu ilan etti. Eczacıbaşı'nın şampiyonluk hasreti ise 12 seneyi geçti.
VARGAS'A 3 ÖDÜL BİRDEN
Maçın sonunda en iyiler ödüllendirildi. Melissa Vargas; 'En Değerli Oyuncu', 'En Hızlı Servis Ödülü (110 km)' ve Dünya Baltacıoğlu Uluslararası Başarı Ödülü olmak üzere 3 ödülün birden sahibi olurken; 'En İyi Smaçör' Ana Cristina De Souza, 'En İyi Pasör' Bojana Drca, 'En İyi Libero' Gizem Örge, 'En İyi Orta Oyuncu' da Eda Erdem Dündar seçildi.
'TEK AYAKLA BU KADAR'
F.Bahçe kaptanı Eda Erdem Dündar, takımıyla gurur duyduğunu söyledi Eda, "Çok inanmıştık. F.Bahçe camiasına armağan olsun, üst üste 2 kez şampiyon olmayı çok özlemiştim.
Benim adıma da zorlu bir sezon oldu. Ciddi bir bilek sakatlığı yaşadım. Tek ayakla bu kadar oldu. İnşallah artık o da bitmiştir diye düşünüyorum" diye konuştu.