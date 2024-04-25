59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 5. etabını Tobias Andresen kazandı

Bodrum ile Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik parkurda düzenlenen etaba 160 sporcu katıldı. Parkurun ilk yüzde 40'lık dilimindeki iki adet 3. kategori tırmanış haricinde düz profile sahip etabı, 4 saat 18 dakika 12 saniyede bitiren Andresen birinci oldu.

Sprint finişiyle tamamlanan etapta 2'nciliği, Andresen'in takım arkadaşı Fabio Jakobsen, 3'üncülüğü ise Caja Rural-Seguros RGA takımından Iuri Leitao elde etti. 21 yaşındaki Andresen, 18 saat 51 dakika 57 saniyelik süresiyle genel klasman liderine verilen "turkuaz mayo"yu korudu.

Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanı, Bike Aid takımından Vinzent Dorn da tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanındaki liderliklerini sürdürdü.

TUR 2024'TE YARIN

Yarın Aydın'dan başlayıp Manisa'ya uzanacak 6. etap, genel klasman açısından belirleyici olacak. Çünkü TUR 2024'ün tek 1. kategori tırmanışı, Kuşadası ile Manisa arasındaki bu etapta gerçekleşecek.

Startı saat 11.45'te Kuşadası Marina'da verilecek etap, Spil Dağı'nda tamamlanacak. Zirve finişine sahne olacak 6. etapta bisikletçiler, 1244 metre rakıma tırmanacak. Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.