Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri F1 pilotu Hulkenberg, önce Sauber, sonra Audi için yarışacak
Giriş Tarihi: 26.4.2024 13:50

F1 pilotu Hulkenberg, önce Sauber, sonra Audi için yarışacak

AA
F1 pilotu Hulkenberg, önce Sauber, sonra Audi için yarışacak

Formula 1'de sezon sonunda Haas'tan ayrılacak Alman pilot Nico Hulkenberg, gelecek sezon Sauber, takımın devredilmesinin ardından Audi ile yarışacak.

Sauber Üst Yöneticisi Andreas Seidl, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren Formula 1'de onunla birlikte yarışacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hızı, deneyimi ve ekip çalışmasına bağlılığıyla takımımızın ve Audi'nin F1 projesi dönüşümünün önemli bir parçası olacak." diye konuştu.

36 yaşındaki Alman pilot, Audi'nin takımı devralması öncesinde 2025 yılında Sauber için piste çıkacak. 2013 yılında Sauber için bir sezon yarışan Hulkenberg, kariyeri boyunca Williams, Force India, Renault, Racing Point ve Aston Martin için puan mücadelesi vermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
F1 pilotu Hulkenberg, önce Sauber, sonra Audi için yarışacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA