Fenerbahçe, Julie Allemand’i transfer ediyor

Üst üste ikinci kez Kadınlar EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen 27 yaşındaki Belçikalı gard Julie Allemand ile anlaşmaya vardı.

Haberde aynı zamandır 7 sezondur Fransız ekibi ASVEL'de de forma giyen Allemand'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceği ve Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Emma Meesseman ile yeniden buluşacağı kaydedildi.

Julie Allemand, geçtiğimiz sezon ASVEL formasıyla 10.3 sayı, 4.1 ribaunt ve 6.5 asist ortalamaları ile oynamıştı.