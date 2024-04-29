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Giriş Tarihi: 29.4.2024

İstanbul Yarı Maratonu Amghar ve Chelangat’ın

İstanbul Yarı Maratonu Amghar ve Chelangat’ın
Dünyanın en iyi 11, Avrupa'nın da 4 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, tarihi Yarımada parkurunda, "En Hızlı Yarı" sloganıyla 10K ve 21K kategorilerinde koşuldu. 19.'su düzenlenen maratonda erkeklerde Faslı atlet Hicham Amghar 59.47'lik derecesiyle ipi ilk sırada göğüsledi. Kadınlarda ise Kenyalı sporcu Sheila Chelangat 1:06.46 ile birinci oldu. Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası özelliğini de taşıyan organizasyonda erkeklerde Ali Kaya, 1:02.42, kadınlarda ise Özlem Kaya 1:13.52 ile mutlu sona ulaştı.
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İstanbul Yarı Maratonu Amghar ve Chelangat’ın
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