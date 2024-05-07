Team Türkiye’nin yanında İş Bankası var

Dünyanın en büyük spor şöleni,Paris'te düzenlenecek… Olimpiyat kotası için süren müsabakalardaArtistik cimnastik, atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, güreş, halter, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme ve yelken olmak üzere 12 branşta ülkemizi temsil edecek milli sporcularımız büyük bir disiplin, özveri ve azimle kota mücadelesini sürdürüyor.Mayıs 2022'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile güç birliğine giden İş Bankası, Paris 2024 yolunda Team Türkiye'ye destek çalışmalarında hız kesmiyor.TeamTürkiye'nin olimpiyat yolculuğunaeşlik eden İş Bankası, aynı zamandafarklı branşlardan sporcularabireysel destek de sağlıyor.Tüm sporcularımızın kota yarışheyecanı sürerken,kota almayı başaranisimler arasında yer alıyor.PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları hem Türkiye hem de İş Bankası için ayrı bir öneme sahip. İş Bankası'nın kuruluş tarihinin yanı sıra Türkiye'nin olimpiyat serüveninin başlangıcı da aynı yıla, 1924'e denk geliyor. Bu yıl düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin olimpiyat yolculuğu ve İş Bankası başarılarla 100 yılı geride bırakacak ve bunun gururunu yaşayacak. Türkiye 100 yıllık olimpiyat yolculuğunda ilk altın madalyasını 1936 Berlin'de Yaşar Erkan ile alırken, milli güreşçimiz, 1936 Olimpiyat Oyunları'ndan döndükten sonra İş Bankası'nda çalışmaya başladı. 1928 Amsterdam Olimpiyatları ve 1936 Berlin Olimpiyatları'nda çeşitli dereceler elde eden Mehmet Çoban ve 1948 yılında Londra Olimpiyatları'nda, 1949 yılında Avrupa'da ve 1951 yılında dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Yaşar Doğu'nun da çalışma hayatı İş Bankası ile kesişti.25 yaşındaki milli cimnastikçi, Tokyo Olimpiyatları'ndan 6.'lıkla dönmüştü. Paris'te hedef madalya.Tokyo'da halka aletinde 5. olan 29 yaşındaki cimnastikçi, Paris için heyecanlı ve iddialı.Tokyo'da son 16 mücadelesi veren 28 yaşındaki milli güreşçi, bu yaz başarılarına olimpiyat madalyasını eklemek istiyor.23 yaşındaki milli boksör, kariyerinde ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek. Hedefi kadın boksundaki başarıyı sürdürmek.Tokyo Olimpiyatları'na gitme şansını son anda kaçıran 23 yaşındaki milli tekvandocu, Paris hedefini altın madalya olarak belirledi.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 206 ülkeden 32 dalda 10 bin 500 sporcu toplam 306 madalya için mücadele edecek. Birçok alanda ilklerin yaşanacağıOlimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir "sürdürülebilir kalkınma modeli" örneği olacak. Sıfır emisyonlu araçlardan oluşan bir filo, yarışma boyunca köyde ulaşımı sağlayacak.5 bin 250 kadın sporcu ile 5 bin 250 erkek sporcu madalya için ter dökecek. Tören için seyircilerin çoğundan giriş ücreti alınmayacak Paris 2024'te, maraton yarışı da ilk kez halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Paris 2024 yolunda Fransa'da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacak.