Team Türkiye’nin yanında İş Bankası var!

PARİS 2024'TE İLKLER YAŞANACAK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 206 ülkeden 32 dalda 10 bin 500 sporcu toplam 306 madalya için mücadele edecek. Birçok alanda ilklerin yaşanacağı Paris 2024'te çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık başlıklarına odaklanılacak. Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir "sürdürülebilir kalkınma modeli" örneği olacak. Sıfır emisyonlu araçlardan oluşan bir filo, yarışma boyunca köyde ulaşımı sağlayacak. Paris 2024'te ayrıca kadın ve erkek sporcuların sayısı eşitlenecek ve dev organizasyonda 5 bin 250 kadın sporcu ile 5 bin 250 erkek sporcu madalya için ter dökecek. Tören için seyircilerin çoğundan giriş ücreti alınmayacak Paris 2024'te, maraton yarışı dailk kez halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Paris 2024 yolunda Fransa'da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacak.

100. YIL GURURU

Paris2024 Olimpiyat Oyunları hem Türkiye hem de İş Bankası için ayrı bir öneme sahip. İş Bankası'nın kuruluş tarihinin yanı sıra Türkiye'nin olimpiyat serüveninin başlangıcı da aynı yıla, 1924'e denk geliyor. Bu yıl düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin olimpiyat yolculuğu ve İş Bankası başarılarla 100 yılı geride bırakacak ve bunun gururunu yaşayacak. Türkiye 100 yıllık olimpiyat yolculuğunda ilk altın madalyasını 1936 Berlin'de Yaşar Erkan ile alırken, milli güreşçimiz, 1936 Olimpiyat Oyunları'ndan döndükten sonra İş Bankası'nda çalışmaya başladı. 1928 Amsterdam Olimpiyatları ve 1936 Berlin Olimpiyatları'nda çeşitli dereceler elde eden Mehmet Çoban ve 1948 yılında Londra Olimpiyatları'nda, 1949 yılında Avrupa'da ve 1951 yılında dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Yaşar Doğu'nun da çalışma hayatı İş Bankası ile kesişti.