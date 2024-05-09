Milli boksör Rabia Topuz’un sağlık durumunda gelişme!

TÜRKİYE BOKS FEDARASYONUNDAN AÇIKLAMA

Türkiye Boks Federasyonu konuyla ilgili bir açıklama yayımladı ve şu ifadeleri kullandı: "Milli sporcularımızdan Rabia Topuz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisini acil şifalar diliyoruz."

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe'de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."