Milli boksör Rabia Topuz’un sağlık durumunda gelişme!

Fenerbahçe'de forma giyen milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal mahallede antrenman yaparken yılan ısırdı. Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine giderek kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.
Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli sporcu Rabia Topuz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Milli sporcu Rabia Topuz'un hayati tehlikesi nedeni ile yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.
TÜRKİYE BOKS FEDARASYONUNDAN AÇIKLAMA
Türkiye Boks Federasyonu konuyla ilgili bir açıklama yayımladı ve şu ifadeleri kullandı: "Milli sporcularımızdan Rabia Topuz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisini acil şifalar diliyoruz."
FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe'de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."