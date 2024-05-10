Milli güreşçi Nesrin Baş olimpiyat kotası aldı

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, İstanbul'un ev sahipliğinde devam ediyor. Milli güreşçi Nesrin Baş kadınlar 62 kilo yarı finalinde Venezuela'dan Chir Montero ile karşılaştı. Rakibini 10-6 mağlup eden Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ GÜREŞÇİ NESRİN BAŞ'A KOTA TEBRİĞİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Nesrin Baş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde, vatandaşlarımızın desteğini arkasına alarak mindere çıkan 62 kilo güreşçimiz Nesrin Baş, Venezuelalı rakibini yenip Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak bizleri gururlandırdı. Nesrin kardeşimi tebrik ediyor, milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."