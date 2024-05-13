Genç Türk pilot Batuhan Emir Saraç, İtalya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor

4 yıl önce simülasyon ile başladığı kariyerinde profesyonel olarak 2023 yılında Türkiye Karting Şampiyonası'nda boy gösteren Saraç, kendisine büyük hedefler koyuyor. Yarış takvimi ile ilgili bilgiler veren genç pilot, "2024 sezonunda da Türkiye Karting Şampiyonasında yarışmaktayım. Ek olarak kartingden arabalara geçmek ve Avrupa pistlerini öğrenmek için Avrupa'da hayli çekişmeli yarışlara sahne olan Renault Clio Cup'ta 2024 İtalya şampiyonasını tam sezon olarak kovalayacağım.

Testler çok güzel geçti. Uniq Racing takımı beni çok sıcak karşıladılar. Sezon başlangıcına çok az bir süre kaldı. 17-19 Mayıs Tarihlerinde İtalya Misano Pisti'nde gerçekleşecek olan ilk yarış öncesi, araca alışmam ve hızlanmam için çok yoğun bir test programı gerçekleştirdik. 2 günde 450 km'ye yakın sürüş yaptım. Çok yorucu geçmiş olsa da ülkemi ve bayrağımızı temsil edeceğimin bilinci bana çok güç veriyor. Berkay Besler şu anda GT4 Avrupa Serisi'nde ülkemizi temsil ediyor. Ben de burada tecrübe kazanmak ve ülkemizi temsil etmek, sonraki senelerde de GT veya Formula serilerinde yarışmak istiyorum. Motosporları çok yüksek bütçeler gerektiren bir spor, bu yüzden ülkemizden gelebilecek sponsorluklar benim için çok önemli. Şu anda beni bu yolculuğumda Parktürk destekliyor. Özellikle daha büyük şampiyonalarda yarışmak için daha fazla bütçeye ve dolayısıyla daha fazla sponsora ihtiyacım var" dedi.

5 ayaktan ve 10 yarıştan oluşacak Renault Clio Cup İtalya Şampiyonası programı şu şekilde:

17-19 Mayıs İtalya Misano

28 Mayıs 1 Haziran Belçika Spa-Francorchamps

12-14 Eylül İspanya Barcelona

4-6 Ekim Fransa Paul-Ricard

18-20 Ekim İtalya Monza

Tüm yarışlar Renault Clio Series Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.