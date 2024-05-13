Paris 2024 Olimpiyatları’nda güreşecek 11 sporcumuz belli oldu

Kadınlar milli takımda, 62 kilogramda ülkemizi temsil eden Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini alırken, 53 kilogramda milli sporcu Zeynep Yetgil ise Özbekistan'dan Shokphida Akhmetova'yı yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

Böylece Türkiye Paris 2024'teki toplam 18 sıkletin 11'ine kota almış oldu. Paris 2024 Olimpiyatları'nda güreşecek sporcularımız şöyle:

KADINLAR

Zeynep Yetgil

Nesrin Baş

Yasemin Adar

Evin Demirhan

Buse Tosun

GREKOROMEN STİL

Rıza Kayaalp

Burhan Akbudak

Enes Başar

Ali Cengiz

SERBEST STİL

Taha Akgül

İbrahim Çiftçi