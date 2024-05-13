Paris 2024 Olimpiyatları’nda güreşecek 11 sporcumuz belli oldu

Kadınlar milli takımda, 62 kilogramda ülkemizi temsil eden Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini alırken, 53 kilogramda milli sporcu Zeynep Yetgil ise Özbekistan'dan Shokphida Akhmetova'yı yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.
Böylece Türkiye Paris 2024'teki toplam 18 sıkletin 11'ine kota almış oldu. Paris 2024 Olimpiyatları'nda güreşecek sporcularımız şöyle:
KADINLAR
Zeynep Yetgil
Nesrin Baş
Yasemin Adar
Evin Demirhan
Buse Tosun
GREKOROMEN STİL
Rıza Kayaalp
Burhan Akbudak
Enes Başar
Ali Cengiz
SERBEST STİL
Taha Akgül
İbrahim Çiftçi