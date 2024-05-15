Hazır olun, başlıyoruz

Filede tarihi baştan yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında bugün Japonya ile kozlarını paylaşacak. Arka arkaya 23. kez galip gelmek için sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları, son şampiyonu olduğu organizasyona iyi başlamayı hedefliyor.
Antalya Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak. İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekipte kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle
Antalya etabında mücadele edemeyecek.
Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Japonya'ya karşı yaşayan Türkiye, sonrasında VNL, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde çıktığı 22 maçta yenilmedi.