Hazır olun, başlıyoruz

Filede tarihi baştan yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında bugün Japonya ile kozlarını paylaşacak.Antalya Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak. İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekipte kaptanAntalya etabında mücadele edemeyecek.Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Japonya'ya karşı yaşayan Türkiye, sonrasında VNL, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde çıktığı 22 maçta yenilmedi.